Scuola: Roberti, migliori allievi Petrarca Trieste sono orgoglio Fvg

L'assessore alla consegna dei riconoscimenti agli studenti distintisi a scuola e nella vita Trieste, 17 dic - "Premiare le ragazze e i ragazzi del Liceo Classico e Linguistico Francesco Petrarca di Trieste che si sono distinti nella didattica ma anche nella vita non può che riempirmi di soddisfazione, soprattutto se si considera che è passato un anno da quando l'ex Magistero è stato messo a disposizione dell'istituto scolastico, dopo il crollo che ha reso inagibile la sua succursale. Per l'Amministrazione regionale, vedere le competenze, la preparazione ma soprattutto la passione crescere in questi ragazzi nonostante le difficoltà a cui sono stati sottoposti non può che essere un motivo di orgoglio e gratificazione". Queste le parole dell'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti pronunciate in occasione della cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli studenti più meritevoli dell'istituto scolastico triestino, durante la quale ha rimarcato che "in seguito alla chiusura della succursale del Petrarca, Regione, Ente di decentramento regionale e Università di Trieste hanno collaborato in modo fattivo per individuare rapidamente una soluzione ed evitare che gli studenti fossero costretti a proseguire le lezioni attraverso la didattica a distanza". "I giovani premiati oggi sono un esempio di come i risultati scolastici siano la conseguenza dell'impegno e della dedizione nello studio ma debbano essere accompagnati da uno sviluppo armonico anche delle passioni personali - ha aggiunto l'assessore -. Un insegnamento importante che permette di tracciare un paragone interessante anche nell'amministrazione pubblica e nella politica, nelle quali le competenze e le capacità devono essere abbinate al senso delle istituzioni e allo spirito di servizio verso la propria comunità: in questi anni il Friuli Venezia Giulia ha affrontato difficoltà e sfide impegnative grazie a visione di prospettiva incentrata sulla tutela degli interessi dei cittadini".