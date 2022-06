Scuola: Rosolen, 150mila euro a istituti paritari contro caro energia

Trieste, 25 giu - Le scuole paritarie primarie e secondarie riceveranno dalla Regione Friuli Venezia Giulia un ristoro di 150 mila euro una tantum per alleggerire l'impatto dei rincari sulle bollette di luce e gas registrati nel periodo che va dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 rispetto allo stesso periodo dell'annualità precedente.Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen, anticipando alcuni dei contenuti dell'assestamento di bilancio estivo."Il contributo per ogni singola scuola - ha spiegato l'assessore - verrà concesso in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda e tenuto conto che la quantificazione dell'importo complessivo è stata fatta valutando un maggior costo medio per studente di circa 30 euro".Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, con questo provvedimento "vogliamo rafforzare le azioni già messe in campo da Governo e Regione potenziando gli strumenti per calmierare nel breve periodo i costi delle bollette energetiche anche delle scuole paritarie non coperte dalle novità previste dal Decreto Energia e dalle risorse regionali a favore dei Comuni".Le scuole paritarie in Friuli Venezia Giulia sono 47 per un totale di 2.273 studenti, così suddivise: 22 scuole primarie per 2.273 studenti; 13 secondarie di primo grado per un totale di 1.389 studenti; 12 secondarie di secondo grado per 1.026 alunni."Si tratta - ha concluso l'assessore - di un importante segnale di attenzione verso le scuole paritarie: un gesto di riconoscimento del valore di questa componente del sistema nazionale di istruzione". ARC/COM/gg