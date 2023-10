Scuola: Rosolen, bando Fondazione Pittini valorizza talento giovani

Trieste, 27 ott - "Il talento dei giovani è la più importante risorsa che un territorio possa avere a disposizione. L'iniziativa della Fondazione Pittini valorizza proprio le qualità e la voglia di mettersi in gioco dei nostri studenti". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen durante la presentazione del nuovo bando internazionalizzazione, l'iniziativa congiunta Fondazione Pittini-Regione, in partnership con l'Ufficio scolastico regionale, pensata per potenziare le competenze linguistiche delle ragazze e dei ragazzi del Friuli Venezia Giulia. "L'Amministrazione regionale tiene particolarmente a questo bando promosso dalla Fondazione Pittini frutto di una collaborazione che va avanti già da alcuni anni. Un progetto di assoluta qualità - ha ricordato Rosolen - che si inserisce alla perfezione all'interno dei percorsi di questo tipo già attivati in Friuli Venezia Giulia in un'ottica sempre più europea". Nel corso del suo intervento l'assessore Rosolen ha anche snocciolato alcune iniziative a sostegno di livelli di istruzione di dimensione internazionale come il progetto con il Mit di Boston che porta per un periodo gli studenti statunitensi nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo di laboratori scientifico-tecnologici in lingua inglese o come l'iniziativa "Open windows of Europe" per gli scambi con gli istituti dei Balcani. "Oltre all'internazionalizzazione, alla collaborazione sussidiaria e ai progetti di valenza europea, grazie alla partnership con la Fondazione Pittini entriamo nel cuore della particolarità del nostro sistema scolastico che - ha aggiunto Rosolen - si fonda sulla valorizzazione delle lingue minoritarie che deve essere in grado di creare nuove opportunità per i giovani del Friuli Venezia Giulia". "Inoltre - ha precisato l'assessore - stiamo intensificando le attività di informazione legate alle opportunità di mobilità e quelle di supporto alle scuole nella presentazione di proposte progettuali a valere sui programmi comunitari". Durante la conferenza stampa è stato spiegato che con il bando della Fondazione Pittini saranno messi a disposizione degli studenti delle secondarie di secondo grado fino a 40 viaggi studio estivi della durata di due settimane presso istituti qualificati a Dubino per l'inglese e a Monaco per il tedesco. Per i partecipanti è previsto anche un concorso di idee sul tema "La scuola che vorrei". A carico della famiglia dei vincitori è prevista una quota di compartecipazione a copertura dei costi di viaggio commisurata all'Isee. Tutte le informazioni sono consultabili alla pagina web ibit.ly/LdtGT ARC/TOF/ma