Scuola: Rosolen, bella intuizione concorso ispirato da Margherita Hack

Trieste, 3 ott - "La scelta di individuare in Margherita Hack la figura intorno alla quale costruire questo concorso rivolto ai giovani rappresenta un'intuizione importante che può dare peso sempre maggiore alla comunità scientifica triestina. Siamo infatti alla seconda edizione di un'iniziativa che è diventata internazionale, aprendosi a istituti di altri Paesi europei. Un progetto che ha inoltre il pregio di essere nato dal basso, dalla volontà di numerose associazioni che si sono messe insieme per raccontare questa straordinaria scienziata".

Lo ha affermato l'assessore all'Istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen che questa mattina ha preso parte alla presentazione del concorso a premi per le scuole "Viva Marga", promosso dall'organizzazione di volontariato culturale "Radici&Futuro", dall'Università della Terza Età "Danilo Dobrina" e dall'Associazione Scienza Under 18 Isontina, insieme a tutte le realtà della comunità scientifica di cui Margherita Hack è stata esponente di spicco. Un'iniziativa realizzata anche con il contributo della Regione.

Nel corso dell'evento è stato ricordato che "Marga", come veniva chiamata dagli amici e dai collaboratori più stretti, è stata una scienziata e divulgatrice di livello internazionale, ma soprattutto una donna libera, attenta ai problemi dell'umanità, dell'ambiente e della società in cui viveva.

"Questo progetto parte dalla consapevolezza che sia fondamentale sviluppare tutti i talenti dei nostri ragazzi - ha sottolineato Rosolen -. Valorizzare sia le capacità scientifiche che quelle umanistiche rientra infatti fra gli obiettivi imprescindibili del mondo della scuola e dell'istruzione".

"Il nostro territorio, che ospita delle vere e proprie eccellenze nel campo della scienza e della ricerca, è in grado di offrire straordinarie opportunità che non si esauriscono all'interno del percorso scolastico. A Trieste e in Friuli Venezia Giulia - ha ricordato l'assessore - possiamo vantare un sistema che continua ad attrarre giovani studiosi da tutto il mondo".

Il concorso "Viva Marga" riprende, ampliandola, un'iniziativa della prof.ssa Maria Luisa Princivalli, già collega di Margherita Hack, che nel 2018 aveva portato l'Università di Trieste a bandire la prima edizione. Quest'anno è prevista la partecipazione di ben 21 istituti e 700 studenti provenienti, oltre che dall'Italia, da Albania, Austria, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Slovacchia e Slovenia.

Questi studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado saranno chiamati a produrre un elaborato liberamente ispirato alla vita o all'attività di Margherita Hack nel campo della ricerca scientifica, della divulgazione, dell'etica o del sociale sotto forma di saggio, racconto, poesia, fumetto, installazione, animazione teatrale, presentazione digitale, video, fotografia o qualsiasi altra forma di espressione.

Pioniera della spettroscopia stellare e delle osservazioni di stelle e galassie in luce ultravioletta con osservatori spaziali, docente universitaria, prima donna in Italia a dirigere un Osservatorio Astronomico - in particolare quello di Trieste - Margherita Hack è sempre stata un'innovatrice, una figura di scienziata "sui generis", che al rigore scientifico ha sempre associato doti comunicative fuori dal comune. ARC/RT/al