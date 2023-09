Scuola: Rosolen, da oggi richiedibile il Bonus psicologo per studenti

Il provvedimento offre agli studenti 5 sedute psicologiche con un professionista del settore



Trieste, 1 set - "Da oggi, primo settembre, al 30 novembre è possibile presentare domanda per ottenere il 'Bonus Psicologo Studenti FVG' per gli iscritti all'anno scolastico 2023/24. Un aiuto concreto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie che negli ultimi anni si sono trovati ad affrontare situazioni complesse e spiazzanti come la pandemia, con le restrizioni imposte dal distanziamento sociale. Attraverso questo provvedimento è infatti possibile fruire di un ciclo di cinque sedute psicologiche con un professionista del settore".



Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Formazione, università e famiglia Alessia Rosolen, la quale ha evidenziato che "questa misura, avviata per la prima volta a luglio 2022 nell'ambito degli interventi di diritto allo studio al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio psico-fisico, è già stata sfruttata da duemila studenti, dato che nel corso del 2023 dal 1° marzo al 30 giugno sono state presentate 1.319 domande per gli studenti iscritti allo scorso anno scolastico. Proprio per questo le risorse regionali per quest'anno scolastico, pari a 500mila euro, sono state incrementate di ulteriori 300mila euro (800mila euro totali), al fine di soddisfare le domande di contributo dei nuclei familiari residenti degli studenti regolarmente iscritti alle scuole secondarie di primo o di secondo grado o frequentanti i percorsi IeFP fino a 24 anni di età".



Le domande di contributo possono essere presentate da oggi fino alle ore 16.00 di giovedì 30 novembre 2023, con la stessa modalità adottata in passato. "Le famiglie possono richiedere il beneficio tramite domanda online ad Ardis e partecipare con lo studente a un primo incontro con lo psicologo, presente in tutti i territori provinciali e anche a Gemona del Friuli, per la prima accoglienza, la comprensione del fabbisogno e per il rilascio del bonus che dà titolo a fruire di un ciclo di cinque colloqui con uno psicologo accreditato liberamente scelto dalla famiglia" ha precisato Rosolen.



A questo riguardo è stata sottoscritta una convenzione tra Regione, Ardis e Ordine degli psicologi per la creazione di un elenco di psicologi accreditati, per lo svolgimento di cinque sedute di consulenza psicologica in favore degli studenti. Il costo del ciclo di cinque sedute, stabilito con prezzo calmierato per un totale di 250 euro (50 euro a seduta), è coperto per 225 euro dal bonus regionale e per 25 euro (5 euro a seduta) dalla famiglia.



Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata all'interno del sito web di Ardis (ibit.ly/vH1eG) ARC/MA