Scuola:Rosolen, digitale è via per percorsi inclusivi e personalizzati

Presentati oggi il nuovo bando per la digitalizzazione degli istituti e il portale "Plan your future"



Trieste, 19 set - "Il processo di digitalizzazione rappresenta un salto di qualità rispetto a tutti i percorsi di apprendimento e la Regione sta investendo molte risorse nell'accompagnamento digitale del nostro sistema scolastico. Non si tratta solo di una combinazione di aspetti tecnici ma di un nuovo modo di concepire e realizzare modelli di spazi e ambienti non più solo fisici ma aperti in maniera sempre più rilevante a tutti. Attraverso le nuove tecnologie è inoltre possibile offrire apprendimenti maggiormente personalizzati e inclusivi, in una scuola che fa i conti, nella sua quotidianità, con tutta una serie di disturbi cognitivi e disabilità che potrebbero, se non affrontati correttamente, rappresentare un limite ai percorsi di apprendimento dei nostri studenti. Auspico quindi una partecipazione massiccia degli istituti del Friuli Venezia Giulia al nuovo bando per la digitalizzazione delle scuole".



È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, durante il webinar di presentazione dell'Avviso rivolto a tutte le scuole statali e paritarie appartenenti del Friuli Venezia Giulia, con il quale verranno finanziate le proposte progettuali per l'innovazione metodologica e didattica attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali per l'anno scolastico 2023-2024.



Un pensiero condiviso anche dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame che ha sottolineato la forte sinergia tra il suo ente e la Regione e ha rimarcato come le risorse investite per la digitalizzazione stiano aiutando in maniera significativa gli istituti della nostra regione nello sviluppo dei percorsi di adesione ai progetti realizzabili con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



Rosolen ha sottolineato che "la Regione si impegna per sostenere la digitalizzazione della scuola. Un processo che ha subito una fortissima accelerazione durante la pandemia e che dobbiamo continuare a sviluppare perché ha dimostrato che questi strumenti hanno grandi vantaggi non solo per la gestione di situazioni emergenziali".



Il webinar ha fornito l'occasione per presentare oltre al nuovo avviso per la digitalizzazione, emanato dall'Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli quale soggetto attuatore degli interventi, anche la piattaforma "Plan your Future"; quest'ultima offre strumenti online per affiancare e supportare i giovani nella fase di transizione tra cicli di studio e l'ingresso nel mondo del lavoro. "Uno strumento estremamente utile per le scuole nell'ambito delle azioni orientative, ma anche nella formazione in generale sia per gli operatori sia per gli studenti - ha osservato l'assessore -. Attraverso di esso i nostri centri per l'orientamento mettono a disposizione delle scuole, dei ragazzi, delle famiglie e anche dei giovani che sono già usciti dai percorsi di apprendimento le competenze per comprendere i loro talenti e verificare quali strade intraprendere. Mettere assieme tecnologia, intelligenza artificiale e aprire tutti gli spazi agli studenti è fondamentale per far compiere al nostro già brillante sistema scolastico un nuovo salto di qualità". ARC/MA/al