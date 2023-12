Scuola:Rosolen, infondati allarmismi su dimensionamento scolastico (2)

I contenuti della delibera odierna



Trieste, 1 dic - La delibera presentata oggi alla Giunta dall'assessore Rosolen inerente all'aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa in Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2024/2025 prevede, in sintesi, quanto segue. Nell'area del goriziano, le misure di razionalizzazione coinvolgono gli istituti comprensivi "Della Torre" di Gradisca d'Isonzo e "Livio Verni" di Fogliano Redipuglia per la creazione di una nuova autonomia scolastica che avrà sede a Gradisca d'Isonzo e gli attuali istituti comprensivi "Dante Alighieri" di San Canzian d'Isonzo e "Marco Polo" di Grado la cui una nuova autonomia avrà sede presso l'Istituto "Dante Alighieri".



Per quanto riguarda la ex provincia di Pordenone, le nuove autonomie saranno il risultato della fusione dell'Istituto comprensivo "Pasolini" di Casarsa della Delizia e l'Istituto comprensivo di Valvasone che lì avrà sede e degli istituti comprensivi "Villa Varda" di Brugnera e "Federico da Prata" di Prata di Pordenone con sede presso l'Istituto comprensivo "Villa Varda" di Brugnera.



Proseguendo con Trieste, la fusione tra gli istituti comprensivi "M. Hack" e "Roiano - Gretta", determinerà la creazione di nuova autonomia scolastica che avrà sede presso l'attuale sede dell'Istituto comprensivo "Roiano - Gretta". A Trieste è prevista anche la soppressione dell'Istituto comprensivo "A. Bergamas" e l'aggregazione della scuola dell'Infanzia "Duca D'Aosta" e della scuola primaria "Duca D'Aosta" all'Istituto comprensivo "Ai Campi Elisi" e l'aggregazione della scuola primaria "Slataper" e della scuola secondaria di primo grado "Bergamas" all'Istituto comprensivo "T. Weiss".



Per quanto riguarda l'area friulana: fusione fra gli istituti comprensivi "Cavour" di Palazzolo dello Stella e "Cuore dello Stella" di Rivignano Teor per la creazione di una nuova autonomia che avrà sede presso la sede dell'Istituto "Cavour"; aggregazione delle scuole afferenti all'Istituto Comprensivo "D. Alighieri" di San Pietro al Natisone al Convitto Nazionale "P. Diacono" di Cividale del Friuli con sede presso l'attuale sede del Convitto nazionale; fusione tra l'Istituto comprensivo "Majano e Forgaria" e l'Istituto comprensivo di Buja per la creazione di una nuova autonomia scolastica che avrà sede presso l'attuale sede dell'Istituto comprensivo di Majano. Fusione, infine, fra l'Istituto comprensivo di Lestizza Talmassons e l'Istituto comprensivo Mortegliano - Castions di Strada per la creazione di una nuova autonomia scolastica che avrà sede presso l'attuale sede dell'Istituto comprensivo di Lestizza Talmassons.



Si prevedono inoltre l'aggiornamento dell'offerta formativa del Convitto nazionale "P. Diacono" di Cividale del Friuli mediante l'attivazione dell'indirizzo Liceo delle scienze applicate, la cui richiesta resta subordinata al numero di iscrizioni e l'aggiornamento della programmazione dell'Isis "E. Mattei" di Latisana mediante l'attivazione di una sezione di liceo ad indirizzo sportivo presso la sede dell'Itt "Di Brazzà" di Lignano Sabbiadoro.



L'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico prevede, poi, l'apertura di una nuova sede del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (Cpia) di Pordenone presso l'Istituto comprensivo di Maniago e la programmazione dell'offerta formativa mediante l'attivazione di corsi presso la sede carceraria. Per quanto riguarda i Cpia di Trieste e Udine, viene concessa l'apertura di una sede di scuola primaria presso le sedi carcerarie. Il Piano prevede, inoltre, l'aggiornamento dell'offerta formativa dell'It Deledda-Fabiani di Trieste mediante l'attivazione della sezione carceraria dell'indirizzo Grafica e Comunicazione, la cui richiesta resta subordinata alle valutazioni di competenza dell'Usr e al numero di iscrizioni. ARC/COM/ma/al