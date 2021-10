Scuola: Rosolen, Paritetica approva norma sulla regionalizzazione

Udine, 12 ott - "L'approvazione della norma di attuazione della regionalizzazione della scuola da parte della Commissione paritetica è un passaggio decisivo che consente ora l'avvio dell'istruttoria finalizzata a raccogliere i pareri dei Ministeri competenti e ottenere quindi l'approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri".



Questo il commento dell'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, a margine della seduta della Commissione paritetica Stato-Regione Friuli Venezia Giulia che si è riunita ieri per discutere dello schema di norme di attuazione in materia di istruzione non universitaria.



"Si tratta di un importante pacchetto di disposizioni perché nello schema approvato dalla Commissione paritetica si consolidano e si ampliano le competenze regionali in materia di istruzione non universitaria e si valorizzano, in particolare, il pluralismo culturale e linguistico che da sempre caratterizza il Friuli Venezia Giulia ma anche la specialità del tessuto sociale economico e produttivo della Regione", ha evidenziato Rosolen.



L'articolato è frutto di una serie di scelte ponderate e mirate che, senza mettere in discussione il primato dello Stato nella materia, attribuisce alla Regione competenze puntuali volte a una migliore organizzazione dell'offerta formativa e della rete del sistema scolastico, a una più efficace allocazione dell'organico, al rafforzamento e alla specializzazione dell'offerta formativa in connessione con le peculiarità regionali, con particolare attenzione anche alla qualità della didattica, dell'offerta formativa, dei servizi scolastici e all'istruzione e formazione tecnica superiore. ARC/SSA/pph