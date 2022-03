Scuola: Rosolen, scambio docenti Finlandia/Trieste amplia didattica

Udine, 22 mar - "L'internazionalizzazione dell'attività didattica rimane uno degli elementi fondamentali per la crescita delle scuole anche e forse soprattutto in questo periodo storico".



Così l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen si è espressa a margine del primo incontro tra i partner del progetto "Indie Dock - Inclusion anD IntEgration through foreign languages, using Drama and Clil", grazie al quale un piccolo gruppo di insegnanti finlandesi vivrà una settimana di mobilità nell'Istituto comprensivo "Divisione Julia" di Trieste impegnandosi in attività di job-shadowing e nello scambio di buone prassi nel campo dell'inclusione e della prevenzione e del contrasto al bullismo e cyberbullismo.



Paula Palolhati, Elisa Piispa e Laura Autio sono le tre docenti che si recheranno, dal 21 al 25 marzo, nell'istituto giuliano, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla scuola nell'ambito del Programma europeo per i giovani Erasmus+. Le giornate saranno scandite da visite nelle classi, incontri e approfondimenti realizzati con metodi di educazione non formale che coinvolgeranno attivamente studenti e formatori, rendendoli non solo spettatori ma attori protagonisti dell'iniziativa.



"Questi progetti offrono la possibilità di conoscere nuove esperienze utili ad arricchire il bagaglio di competenze di docenti e studenti", ha rimarcato Rosolen. "In questo senso, fondamentale è il lavoro svolto dal comprensivo Divisione Julia che ringrazio per l'impegno costante. La pandemia ha sicuramente cambiato abitudini e prospettive, ma non la motivazione e la determinazione di un gruppo di docenti dell'istituto che hanno saputo cogliere un'opportunità di crescita attraverso la partecipazione al Programma Erasmus+".



Chiara Cacucci, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo, ha detto di essere "lieta di accogliere tre insegnanti finlandesi che, nel corso della settimana, saranno in visita alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per condividere buone prassi su quello che è un valore fondante dell'istituto: l'inclusione di tutti gli studenti. Auspico che questo scambio, nato per promuovere l'internazionalizzazione e la formazione del personale con una ricaduta positiva su tutti gli allievi, sia l'avvio di una collaborazione proficua e duratura con un partner che appartiene a uno dei sistemi scolastici più avanzati al mondo".



Nel mese di maggio la dirigente scolastica accompagnata da tre docenti del Divisione Julia sarà ospite, a sua volta, della scuola finlandese per una settimana di osservazione sull'approccio innovativo e tecnologico nella gestione dei gruppi di studio e di confronto sulla didattica dell'insegnamento della lingua inglese. Il progetto, gestito dalla professoressa Elena Ferluga, è consultabile sul sito web dell'istituto e prevede il coinvolgimento in attività di mobilità per la formazione all'estero di 21 unità di personale docente e non docente. ARC/Com/SSA/pph