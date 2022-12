Scuola: Zannier, centro studi Excol modello di istruzione e formazione

L'assessore all'evento celebrativo dei trent'anni dell'istituto Udine, 23 dic - "I trent'anni del Centro studi Excol sono un traguardo importante per un istituto che rappresenta un punto di riferimento in regione nel campo dell'istruzione e della formazione. Un'attività che presta attenzione alla qualità dell'insegnamento e che può vantare un'esperienza consolidata grazie alla professionalità dei suoi operatori. L'augurio è di guardare al futuro seguendo la traccia di quanto è stato costruito finora". È il messaggio dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha rappresentato la Giunta regionale oggi a Udine all'evento celebrativo dei trent'anni del Centro studi Excol. Sin dalla sua fondazione l'istituto, diretto da Roberto Ronutti e riconosciuto dal ministero della Pubblica istruzione, si pone l'obiettivo di offrire agli studenti che incontrano difficoltà nel rendimento scolastico un percorso di recupero anni capace di mettere la persona al centro del progetto formativo. Excol è operativa nelle sedi di Udine e Palmanova con circa 50 professionisti tra insegnanti, impiegati, tecnici e collaboratori, fornendo per ogni anni scolastico attività di supporto didattico per oltre 30mila ore e a più di mille studenti. Dal 2017 il progetto è stato integrato con l'apertura del Liceo scientifico sperimentale paritario Don Lorenzo Milani, che offre assistenza scolastica in tutte le materie e corsi professionali di lingue, informatica, contabilità e altri servizi di preparazione per l'università. Non sono mancate nel corso della cerimonia le testimonianze di numerosi allievi che, dopo aver frequentato il Centro, sono riusciti ad affermarsi nella vita in diversi settori professionali. ARC/PAU/pph