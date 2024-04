Selecting Italy:Fedriga, aziende Usa pronte a cogliere opportunità Fvg

Trieste, 9 apr - "Il sistema economico statunitense è molto attento a cogliere le opportunità che si presentano e le azioni d'attrazione di investimenti oltre oceano attuate dalla nostra Regione hanno già dato frutti concreti: 37 milioni di euro di investimenti negli ultimi tre anni". È quanto spiegato oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante il suo intervento da palco di Selecting Italy, nell'ambito del focus dedicato agli Stati Uniti d'America. "Va sottolineata, quindi, la convenienza sotto vari aspetti, tra cui quello fiscale, per le imprese americane di investire nel nostro Paese rispetto ad altri partner europei - ha aggiunto -. Inoltre, le imprese statunitensi rappresentano una grande occasione per favorire e supportare l'innovazione, dato che in Europa non esistono fondi d'investimento pari a quelli d'oltreoceano per capacità economica". Fedriga ha quindi ribadito "l'importanza di rafforzare le già solide relazioni commerciali con gli Usa, grazie all'importante presenza di italo-americani che possono rappresentare l'anello di collegamento tra i nostri due Paesi. A partire dalla National Italian American foundation (Niaf) con la quale la Regione ha instaurato relazioni costanti e proficue proprio per favorire gli investimenti nella nostra regione". Un approccio, quello di Fedriga, confermato dalla sottoscrizione, avvenuta proprio sul palco di Selecting Italy, di un protocollo di collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la National Italian American Foundation. Il focus, moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore Gianni Trovati, ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti d'America Mariangela Zappìa (in videomessaggio), del presidente della Regione Molise Francesco, Roberti, del console generale degli Stati Uniti a Milano Douglass Benning, del presidente della National Italian American Foundation Robert V. Allegrini, del presidente e Ad di Hewlett Packard Enterprise Italia Claudio Bassoli, del Managing director della American Chamber of Commerce in Italy Simone Crolla, di Andrea Gumina, co-fondatore del Transatlantic Investment Committee e presidente della Transatlantic Harmonic Foundation e di Nicoletta Luppi, presidente e Ad di Msd Italia. ARC/MA/al