Selecting Italy: Fedriga, è strategico valorizzare risorse umane PA

Trieste, 9 apr - "È fondamentale la valorizzazione delle risorse umane che rappresentano un vero e proprio tesoro sia per le istituzioni che per le imprese. Il corso che illustriamo oggi riuscirà a rafforzare le esperienze già maturate e consentirà l'acquisizione di nuove competenze. Un percorso che va implementato sempre di più per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione". Lo ha affermato oggi a "Selecting Italy" il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, presentando l'avvio del corso di formazione in materia di Attrazione investimenti esteri, organizzato dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (Sna) in collaborazione con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell'ambito del protocollo sottoscritto nell'aprile del 2023. "Chi lavora nella pubblica amministrazione deve essere orgoglioso e appagato per il servizio che offre quotidianamente alla collettività. Operare all'interno della PA è al tempo stesso un onere e un onore. Queste persone hanno infatti la grande responsabilità di garantire in modo costante le migliori risposte possibili ai nostri cittadini". Nel corso dell'evento è stato ricordato che il corso è nato proprio da un'idea scaturita durante uno dei tavoli della scorsa edizione di Selecting Italy. "Per questo - ha aggiunto Fedriga - ringrazio dell'attenzione il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e la presidente della Scuola nazionale della Pubblica Amministrazione Paola Severino che hanno colto immediatamente l'importanza strategica di questa rilevante iniziativa formativa". "Come sistema delle Regioni riteniamo infatti fondamentale rafforzare la capacità delle amministrazioni regionali di sviluppare conoscenze e competenze di analisi relative allo sviluppo di attività economiche sul territorio e alle condizioni generali di insediamento delle imprese estere in Italia, alla luce - ha concluso il governatore - delle più recenti e attuali tendenze internazionali ed europee in materia di investimenti diretti esteri". ARC/TOF/al