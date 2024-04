Selecting Italy: Fedriga, partnership rafforzate con Usa e Giappone

Trieste, 9 apr - "Questa seconda edizione di Selecting Italy si sta caratterizzando per una partecipazione importante da parte di istituzioni, imprese e prestigiosi partner stranieri. Basti pensare che oggi a Trieste sono presenti l'ambasciatore del Giappone, il console generale degli Stati Uniti in Italia, i rappresentanti di National Italian American Foundation e i tecnici che stanno già lavorando per Osaka 2025. È la dimostrazione concreta dell'intensa attività che stiamo portando avanti per migliorare i nostri rapporti internazionali". Lo ha affermato questa mattina il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della seconda giornata di "Selecting Italy" che si è aperta con un focus dedicato all'intelligenza artificiale e ai robot umanoidi collaborativi per la minimizzazione dei rischi dei lavoratori del futuro. "Oggi stesso - ha annunciato Fedriga - abbiamo siglato l'accordo di collaborazione con National Italian American Foundation per potenziare le relazioni fra le Regioni italiane e gli Usa e la reciproca presenza delle imprese nei due Paesi". "Inoltre per quanto riguarda Osaka 2025, oltre alla partecipazione del sistema delle Regioni italiane, stiamo organizzando un Selecting Italy specifico per i grandi investitori giapponesi, nell'ambito di un evento che - ha sottolineato il governatore - avrà una portata di carattere planetario". "Stiamo poi creando la piattaforma Investing Italy per mettere il sistema Italia nelle condizioni di presentarsi sui mercati internazionali in modo coerente e con il ventaglio completo delle proprie potenzialità. È fondamentale - ha aggiunto il presidente della Conferenza delle Regioni - dare spazio a tutte le nostre eccellenze: non solo allo straordinario patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico, ma anche alla grande capacità di innovazione che l'Italia è in grado di proporre a livello mondiale". Il governatore Fedriga ha colto l'occasione per ricordare che il Friuli Venezia Giulia è Regione d'Onore 2024 per National Italian American Foundation. "In collaborazione con la prestigiosa associazione degli italo-americani stiamo realizzando degli incontri tra imprese italiane e Usa in programma a New York e con i governatori della Virginia e del New Jersey. È nostra intenzione infatti sviluppare degli accordi bilaterali con i singoli stati americani su specifiche tematiche di interesse comune". Nel corso della mattinata è stato presentato anche il progetto ergoCub, sviluppato da Inail e Istituto italiano di tecnologia di Genova. Dotato di guanti e di un visore speciale per svolgere i compiti più gravosi da remoto, il piccolo robot è stato pensato per contribuire alla prevenzione degli infortuni sostituendosi al lavoratore nello svolgimento dei compiti più pericolosi o impegnativi dal punto di vista fisico. Tra i padiglioni di "Selecting Italy" anche l'azienda Reply con il cane robot "Spot" creato da Boston Dynamics. ARC/TOF/al