Selecting Italy: Fedriga, sviluppare partnership con Giappone

Il governatore ha incontrato l'ambasciatore Suzuki Satoshi Trieste, 9 apr - "Nelle collaborazioni strategiche internazionali la condivisione dei valori di libertà e democrazia deve essere la pregiudiziale per la ricerca e lo sviluppo di partnership con gli altri Paesi. In questo senso il Giappone rappresenta una nazione con la quale, sia come Regione Friuli Venezia Giulia e sia come Conferenza delle Regioni, confidiamo di poter avviare importanti collaborazioni, a partire dall'Expo di Osaka 2025". Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga a margine dell'incontro, durante Selecting Italy, con l'ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, un primario settore su cui poter sviluppare una sinergia con il Giappone che coinvolga il sistema portuale regionale è quello della logistica, nell'ottica di un potenziamento delle connessioni dello scalo giuliano. Così come, sul piano culturale, il legame tra Friuli Venezia Giulia e il Paese del Sol levante, già corroborato da eventi consolidati come la rassegna cinematografica del Far East Film Festival, può essere sviluppato su ulteriori piani di collaborazione. "Un'area di interesse comune - ha aggiunto Fedriga - deve essere anche quella della ricerca e dell'innovazione in virtù dei centri scientifici e di alta formazione presenti in regione e del valore qualitativo che questo settore ricopre per il Giappone". Da parte sua l'ambasciatore Suzuki, condividendo le ipotesi di collaborazione, ha ringraziato il governatore Fedriga per l'interesse manifestato nei confronti del Giappone e dell'appuntamento di Osaka.