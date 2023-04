Serv. informativi: Callari, attacco hacker bloccato subito da Insiel

Trieste, 27 apr - "Alcuni applicativi informatici della Regione e delle Aziende sanitarie hanno subito oggi un pesante attacco hacker che è stato immediatamente bloccato dai tecnici dell'Insiel. Il nostro sistema di difesa ha retto alla perfezione e non abbiamo registrato danni. L'unico problema concreto è un rallentamento nell'operatività. La situazione è in via risoluzione".



L'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, spiega così le ragioni all'origine delle difficoltà riscontrate questa mattina dai cittadini del Friuli Venezia Giulia nell'accedere ad alcuni servizi on-line.



"Da una prima analisi effettuata da Insiel, i rallentamenti e la funzionalità a singhiozzo sono legate proprio a un sovraccarico generato da un traffico anomalo che puntava a inibire la fruizione dei servizi in rete, andando a saturare - precisa Callari - la disponibilità dei sistemi necessari alla corretta identificazione dei nomi dei domini Internet, i cosiddetti Domain Name System (Dns)".



"Per questo Insiel ha provveduto subito all'identificazione e al blocco puntuale degli indirizzi Ip responsabili di questo attacco hacker nonché - aggiunge l'assessore - alle necessarie segnalazioni all'autorità giudiziaria, al fine di interrompere ogni attività illecita".



L'esponente della Giunta fa sapere che la tipologia di attacco al momento ipotizzata è quella denominata 'flood Dns', ma sono ovviamente in corso tutti gli accertamenti necessari i cui esiti saranno condivisi anche con il personale del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Trieste della Polizia di Stato.



Nel frattempo Insiel continua a garantire l'assistenza agli utenti attraverso il proprio Customer Service Desk che risponde al numero verde gratuito 800 098 788, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. ARC/RT/pph