Serv. informativi:Callari, Scopri Monfalcone premia crescita turistica

Monfalcone, 9 giu - "La Regione sostiene con convinzione iniziative come 'Scopri Monfalcone' che mettono a disposizione dei visitatori tutte le informazioni di una città che ha saputo negli ultimi anni consolidarsi in un ruolo nuovo, facendosi apprezzare per le sue risorse storiche, ambientali e turistiche, al di là della tradizione cantieristica". Lo ha affermato l'assessore regionale al Patrimonio e ai Servizi informativi Sebastiano Callari nella sala consiliare del Comune di Monfalcone dove il sindaco Anna Maria Cisint ha illustrato il nuovo portale web coordinato con una app e quattro totem touch dislocati sul territorio che permetteranno agli utenti di muoversi agilmente nell'offerta in particolare turistica della città. Gli schermi touch saranno collocati, oltre che nel Municipio, nei centri nautici Marina Hannibal, Marina Lepanto e Ocean Marine, mentre dodici bacheche tradizionali riprenderanno l'immagine coordinata, illustreranno i contenuti e riporteranno i QR code per collegare il visitatore a sito e app. Il servizio, sviluppato nel contesto del programma Interreg-Croazia FramesPort, sarà attivo entro il mese di giugno. Callari, che ha sottolineato la "necessità di digitalizzare e simultaneamente rendere tutti i servizi promossi a livello locale interoperabili su base regionale", ha anche osservato che "l'Amministrazione comunale di Monfalcone è stata capace di trasformare una città tutta basata sui cantieri e solo dedita al lavoro tradizionale in un territorio pienamente vivibile e ricco di iniziative". A tale proposito Cisint ha reso noto che nella sola domenica trascorsa il litorale di Marina Julia e Marina Nova ha fatto registrare 14mila presenze mentre altri progetti porteranno a rafforzare il ruolo di Monfalcone come epicentro dell'attrattività turistico-sportiva. Già oggi l'area comunale registra una densità di imbarcazioni diportistiche record a livello regionale e tra i più alti su base nazionale. ARC/PPH