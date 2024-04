Serv. informativi: Regione, digitalizzazione per vincere sfide futuro

Udine, 15 apr - I repentini, e per certi versi inaspettati, mutamenti che hanno coinvolto la società in questi ultimi anni, hanno impresso una forte accelerazione ai processi di transizione verso il digitale e aumentato l'esigenza, da parte dei cittadini e della Pubblica amministrazione, di poter accedere a questo ormai imprescindibile e fondamentale servizio.È uno dei concetti espressi questa mattina dall'assessore ai Servizi informativi del Friuli Venezia Giulia, intervenuto a Udine, in sala Ajace, negli spazi del Comune, al convegno "I progetti di trasformazione digitale del Pnrr".L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato come questa profonda trasformazione, che interessa tutto il mondo, rappresenti per la nostra Regione e le nostre comunità una grande opportunità di crescita, per lavorare e vivere meglio, nel segno del rinnovamento e con una particolare attenzione all'impiego dell'intelligenza artificiale (Ia): l'assessore ha fatto notare, infatti, come l'Ia si ponga in quest'epoca come strumento di grandissima utilità che però ha bisogno della guida e della sensibilità dell'uomo, al fine di non creare nuove fragilità o generare discriminazione.Nel ricordare come la pandemia abbia messo in chiara evidenza la necessità di alfabetizzare la cittadinanza sul fronte digitalizzazione, il membro della Giunta ha posto l'attenzione sulle rilevanti risorse messe in campo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in questo strategico ambito: la Missione 1 del Pnrr vede allocato, difatti, il 20% dei fondi del Piano stesso. Significativa anche la risorsa destinata dall'Europa ai Paesi tramite Next Generation Ue.L'assessore regionale ha sottolineato come l'impiego virtuoso di queste ingenti risorse permetterà non solo alle pubbliche amministrazioni di servire al meglio la collettività ma anche di dare nuove opportunità ai nostri giovani, cosicché possano auspicare di trovare soddisfazione professionale lavorando in Friuli Venezia Giulia, o comunque in Italia, senza guardare all'estero per il proprio percorso occupazionale e di vita. ARC/PT/gg