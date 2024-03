Servizi informativi: Callari, 2,4 mln per realizzazione di 30 'Api'

La Giunta ha individuato le aree tematiche prioritarie Udine, 17 mar - Dati territoriali e ambientali, sistema dei pagamenti, carburanti agevolati, appalti pubblici, dati di protocollo (osservatori, commercio, turismo, rifiuti, eccetera), contributi, turismo, sviluppo della piattaforma agile Friuli Venezia Giulia. Sono queste le aree tematiche prioritarie individuate con delibera approvata venerdì dalla Giunta, su proposta dell'assessore regionale ai Servizi generali e Sistemi informativi Sebastiano Callari, che saranno esposte sul catalogo nazionale della Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), finanziate nell'ambito dell'investimento 1.3 del Piano nazionale di riprese e resilienza (Pnrr) "Dati e interpoderabilità". "La nostra Regione ha aderito alla Pdnd - ha ricordato a margine Callari -, con delibera dell'Esecutivo nel marzo dello scorso anno. Ha quindi presentato, sempre nel corso del 2023, la propria candidatura per la realizzazione di 30 Application programming interface (Api), per creare 'punti di accesso' alle banche dati delle pubbliche amministrazioni. È stata ammessa a un finanziamento che sfiora i 2,4 milioni di euro. Individuare le aree tematiche prioritarie è un passo necessario per andare a finanziare i servizi realizzabili con le risorse a valere sul Pnrr". La Giunta ha preso atto della concessione del finanziamento di 2,4 milioni di euro circa, ha approvato l'elenco delle aree tematiche prioritarie, e ha dato mandato al Servizio sistemi informativi digitalizzazione ed e-government - per quanto di competenza -, di avviare le attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo previsto dall'avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati" Regioni e Province Autonome - dicembre 2022, per la realizzazione di un pacchetto di 30 servizi (Api) e loro pubblicazione sulla piattaforma Pdnd. La Pdnd è una infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici; grazie al suo utilizzo, cittadini e imprese devono fornire propri dati per la pubblica amministrazione con un solo inserimento (once only). ARC/PT/gg