Servizi: Regione, a fianco dei sindaci per prossimità sportelli

Trieste, 27 apr - C'è l'impegno della Regione, lavorando in stretta collaborazione con i sindaci, affinché i servizi di prossimità al cittadino rimangano un presidio presente in maniera capillare sul territorio. L'obiettivo è quello di evitare che le persone - soprattutto le più anziane - non siano costrette a disagi di tipo logistico complicati da superare; problemi che riguardano anche chi abita nelle aree più periferiche del territorio, come la montagna.Questo il concetto espresso oggi a Trieste in sede di Consiglio regionale dall'assessore alle Finanze nel corso del dibattito sulla mozione relativa alla chiusura dello sportello dell'Agenzia delle Entrate di Maniago, poi riformulata dal proponente e approvata all'unanimità dall'aula, che impegna la Regione e la Giunta a sottoporre il problema all'attenzione del Governo.Come ha spiegato la rappresentante della Giunta, l'emergenza pandemica ha prodotto dei cambiamenti nell'ambito dei servizi erogati da sportello al cittadino tali di dirottare buona parte della popolazione sull'utilizzo delle procedure online. Questo grazie ai significativi investimenti pubblici, anche regionali, fatti in questo settore.Rimane però esclusa da questo processo la fascia più fragile della popolazione: di coloro quali da un punto di vista generazionale non sono pratici dell'uso della rete e degli strumenti informatici. Da qui, come ha ribadito l'assessore, l'esigenza di un confronto, nella fattispecie con i vertici regionali dell'Agenzia delle entrate, che veda partecipi anche i sindaci, i quali stanno dimostrando di essere attenti al problema e di avere un ruolo attivo mettendo, quando possibile, a disposizione sedi o personale.A tal riguardo, in conclusione, nella condivisione dei contenuti della mozione l'assessore ha aggiunto che la Regione ha mantenuto nel corso di questa legislatura un rapporto stretto e recentemente rinnovato con la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. ARC/GG/al