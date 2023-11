Servizio idrico: Scoccimarro, percorso condiviso per riparto fondi

Trieste, 22 nov - "A seguito dell'assestamento estivo di bilancio che ha reso disponibili fondi per 9,58 milioni di euro per interventi a favore del Servizio idrico integrato, la Regione si è attivata per assumere gli atti di spesa in tempo utile (ovvero entro il 30 novembre) per poter utilizzare il finanziamento. Dopo diverse interlocuzioni con Ausir volte ad individuare gli interventi da finanziare, sono stati individuati alcuni criteri quali la premialità ad interventi dedotti in Accordi di programma (ad esempio, il completamento delle opere di fognatura previste nel comprensorio della caserma "La Comina" di Pordenone) o a completamento di interventi già finanziati (come quello relativo alla roggia di San Giusto a Monfalcone)".



Lo ha specificato oggi in Consiglio regionale l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, rispondendo a un'interrogazione inerente agli investimenti effettuati dalla Giunta nell'ambito del servizio idrico.



Dopo aver ricordato l'importanza di un lavoro coordinato tra Regione, gestori e Autorità unica al fine di massimizzare l'efficienza dei futuri investimenti, il rappresentante dell'Esecutivo ha spiegato che "il riparto dei fondi stanziati è stato condiviso in una riunione con tutti i gestori che, oltre a esprimere parere positivo sui criteri di riparto, hanno assicurato di essere in grado di effettuare i necessari interventi in tempi rapidi".



Scoccimarro ha infine confermato come il finanziamento del sistema idrico da parte della Regione diventerà una misura strutturale con la messa a disposizione di risorse specifiche nelle prossime leggi di Stabilità. ARC/PAU/gg