Settembre Latisanese: Regione, Pro loco animano tradizioni e comunità

Latisana, 17 set - Il successo della tradizionale festa che anima Latisana a settembre poggia sul lavoro e la passione dei tanti volontari che fanno parte della Pro loco, il cui supporto nel periodo della pandemia è stato fondamentale: l'organizzazione di sagre e feste è infatti solo uno degli aspetti più conosciuti del lavoro delle Pro loco, ma il contributo che danno alla comunità è molto più ampio e di questo l'Amministrazione è grata e riconoscente. È quanto ha sottolineato l'assessore regionale alle Attività produttive inaugurando assieme al vicesindaco e al presidente della Pro Loco di Latisana la 28ma edizione del "Settembre Latisanese". Tra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico c'è certamente il saper coniugare nel centro storico di Latisana musica, enogastronomia, cultura, moda e spettacolo. Da oggi a domenica 19 settembre le vie del centro storico sono popolate da stand enogastronomici, prodotti dell'artigianato locale, mercatini e bancarelle di hobbysti e artigiani, il mercato di prodotti gastronomici del Friuli Venezia Giulia e di altre regioni italiane e molto altro ancora. Quest'anno ospite della manifestazione sarà la cantante pop Noemi, in concerto in piazza Matteotti domenica 19 settembre alle ore 21 per l'unica tappa in Friuli Venezia Giulia del "Metamorfosi Summer Tour". Tra gli appuntamenti più attesi e partecipati, inoltre, il concerto del risveglio in programma alle 7.30 di domani al Parco Gaspari con "Visible Nature", un programma dedicato alle musiche della natura e ai suoi elementi. ARC/EP/ma