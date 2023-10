Settimana Prot. civile: Riccardi, promuove sicurezza della comunità

Palmanova, 7 ott - "Diffondere le buone pratiche di autoprotezione, aumentare nella comunità la conoscenza del Sistema di protezione civile, comunicare in particolare ai giovani l'importanza della prevenzione per la tutela delle persone e del territorio, incrementare le conoscenze, sviluppare le reti di supporto tra associazioni di volontariato, rafforzare i legami tra le diverse componenti che intervengono in situazioni di emergenza. Sono solo alcune delle finalità della Settimana di protezione civile". Sono le parole dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi nell'annunciare il fitto calendario di appuntamenti che da domani e fino alla domenica prossima 15 ottobre, animeranno il Friuli Venezia Giulia. Si comincia domani domenica 8 con la campagna "Io non rischio" incentrata quest'anno sull'antincendio boschivo: gli spazi sono quelli del Villaggio della Barcolana con uno stand allestito in piazza della Borsa dai volontari di Pc di Trieste. "L'alta specializzazione raggiunta dai nostri volontari è frutto di un lavoro costante di formazione continua - ha spiegato l'assessore Riccardi -. Gli investimenti che la Regione ha scelto di destinare a questo fondamentale comparto, hanno consentito di arricchire non solo il parco mezzi e la strumentazione a disposizione, tra le migliori in Italia, ma anche di potenziare i sistemi tecnologici legati alle comunicazioni: quella di cui oggi disponiamo, a tutela della popolazione, è una 'macchina' caratterizzata da un'efficienza senza precedenti, che ci consente di agire in qualsiasi teatro di emergenza e di farlo rapidamente. Lo hanno dimostrato, tra gli altri, gli interventi messi in campo in occasione della calamità che ha colpito la nostra regione a luglio e agosto". Negli eventi inseriti all'interno della Settimana della protezione civile anche un convegno organizzato in collaborazione con Confindustria Udine dedicato all'importanza del ruolo delle donne in Protezione civile. "L'evoluzione del sistema di Pc, con la consegna, nei mesi scorsi, a ogni gruppo comunale, di un defibrillatore semiautomatico esterno, con l'attivazione di corsi dedicati per utilizzare i Dae, ha fatto fare un ulteriore passo avanti a questo 'esercito' di uomini e donne sempre pronti a dare la propria disponibilità in caso di emergenza, ma anche per formare e informare la comunità rispetto ai rischi che caratterizzano la nostra regione, così da responsabilizzare ogni cittadino per renderlo attivo protagonista per la tutela della sua persona e della collettività" ha aggiunto Riccardi. La campagna "Io non rischio" attraverserà le piazze di Gradisca d'Isonzo, Latisana, San Giovanni al Natisone, Gorizia, Pordenone, Mortegliano e Tavagnacco. "Ricorderemo Elena Lo Duca, mancata lo scorso anno mentre dava supporto per la bonifica di un'area colpita da uno degli incendi che hanno segnato i mesi di giugno e luglio 2022. Lo faremo con un'esercitazione sul rischio idrogeologico, a Moimacco, con i volontari del Distretto Val Natisone" ha aggiunto l'assessore Riccardi ricordando i grandi passi avanti fatti in questi anni nell'antincendio boschivo, con particolare riferimento alla formazione dei volontari, chiamati sempre più spesso a supporto per domare roghi in zone impervie. "Questa lunga settimana sarà l'occasione anche per fare il punto sull'esperienza dei campi scuola di Pc che, per la prima volta, quest'anno, finanziati dalla Protezione civile, hanno coinvolto i giovani sul loro territorio, affiancati da volontari: iniziative che hanno coinvolto centinaia di ragazzi e ragazze, bambini e bambine, dimostratisi entusiasti per aver potuto vivere in prima persona la vita in tenda e le attività di protezione civile. Abbiamo dato avvio a un progetto importante, in questo senso, che ha finalità molteplici: responsabilizzare le nuove generazioni, sviluppare il senso di solidarietà che deve caratterizzare la comunità futura della nostra regione" ha specificato Riccardi. ARC/PT/ma