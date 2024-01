Shoah: Fedriga, bisogna reagire a ipocrisia dell'antisionismo

Il governatore in Consiglio regionale è intervenuto al punto dell'ordine del giorno dedicato al Giorno della Memoria Trieste, 31 gen - "Ricordare è importante ma non può essere sufficiente davanti a quello che sta accadendo in Medio Oriente, a partire dall'attacco terroristico subito da Israele, tra le ipocrisie in Occidente di chi nasconde il proprio antisemitismo dietro all'antisionismo". Lo ha detto oggi a Trieste nel corso della seduta del Consiglio regionale il governatore Massimiliano Fedriga intervenendo in occasione del punto all'ordine del giorno dedicato alla celebrazione del Giorno della Memoria. Particolarmente grave, secondo il massimo esponente della Giunta regionale, il fatto che alcun persone stipendiate da un'agenzia delle Nazioni Unite, "quindi finanziata anche dai paesi democratici", siano risultate essere dei terroristi protagonisti di stupri e omicidi ai danni di cittadini israeliani. "Come è possibile - si è chiesto Fedriga - che nessuno all'interno dell'Onu si sia accorto di queste gravissime infiltrazioni?". Come ha spiegato il governatore per contrastare tutto ciò bisogna reagire, considerando inoltre inaccettabile che in alcune delle più importanti capitali europee i bambini ebrei abbiano paura di indossare la tradizionale kippah a fronte del rischio o della minaccia di eventuali aggressioni. "Oggi - ha concluso Fedriga - serve difendere la libertà e per farlo non si può rimanere inermi, appellandosi esclusivamente alla pace, che è una condizione a cui tutti aspiriamo ma che alle volte non è sufficiente per non arrendersi al terrorismo e a quegli Stati che per risolvere i contenziosi adottano l'opzione della guerra e non quella della diplomazia". ARC/GG/pph