Siccità: Scoccimarro, convocato tavolo tecnico su prelievo acqua pozzi

Incontro previsto per il 14/7. Oggi costituito l'organo collegiale



Pordenone, 11 lug - "Come preannunciato venerdì, in meno di una settimana è stato riattivato il tavolo che avrà il compito di predisporre e delineare le correte modalità di intervento e gestione dei pozzi, al fine di risparmiare una risorsa tanto importante quanto vitale per la nostra collettività".



Lo ha detto l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro al termine della costituzione dell'organo collegiale di cui fanno parte l'Arpa, i gestori del servizio idrico, una rappresentanza dei Comuni (Bassa friulana, Pordenonese e Isontino), la Protezione civile, l'Università di Trieste e l'Ordine degli geologi.



"A seguito di questo primo atto - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - è stato convocato un incontro urgente per giovedì 14 luglio alle 10.30 in modalità videoconferenza, per consentire al Tavolo di concordare i dettagli tecnici e le modalità operative utili a dare completa attuazione all'obbligo di regolazione e determinazione volume medio giornaliero o dei volumi massimi prelevabili annualmente dal singolo pozzo artesiano ad uso domestico".



"Come sempre l'obiettivo - ha spiegato Scoccimarro - è quello di procedere lungo un percorso che preveda la massima condivisione e confronto con il territorio e i sindaci che lo rappresentano. Non è nostra intenzione imporre nulla, quanto invece incentivare e comunicare le problematiche e sensibilizzare la popolazione sul tema della siccità". ARC/AL