Sicurezza: congresso Siulp Fvg, tutela lavoratori è garanzia cittadini

Udine, 10 giu - Dove c'è una maggior tutela del lavoratore delle Forze dell'ordine, c'è maggior sicurezza per i cittadini.È il messaggio con cui l'assessore alle Autonomie locali e sicurezza ha portato oggi il saluto della Regione Friuli Venezia Giulia al 9. congresso regionale del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della Polizia (Siulp).Durante i lavori, che si sono svolti a Trieste, si è tenuto un dibattito sul tema "La tutela della dignità dei lavoratori di polizia per una sicurezza bene comune". L'assessore ha ricordato la grandissima collaborazione tra Istituzioni a tutti i livelli che consente di trovare con maggior facilità accordi per lo sviluppo del territorio. Ne sono un esempio gli investimenti per migliorare gli Uffici immigrazione rendendone gli spazi più adeguati, sia per gli operatori che per gli utenti, o le risorse impiegate per migliorare il valico di Fernetti o le strutture della Questura di Trieste.Per la Regione la tutela dei lavoratori non passa solo attraverso le garanzie di natura contrattuale ma anche per investimenti in infrastrutture migliori e moderni dispositivi in dotazione alle Forze dell'ordine.Con questa finalità alcuni canali contributivi sono diventati strutturali, essendo stati inseriti in maniera permanente nell'ultima legge di settore approvata nel 2021 che ha introdotto i patti per la sicurezza e che attraverso le Prefetture eroga benefici agli Enti locali e a tutte le Forze dell'ordine.Infine è stato ricordato che la Regione vanta ottime relazioni con tutte le sigle sindacali delle Forze di polizia e questo facilita la condivisione di progetti e azioni. ARC/SSA/al