Sicurezza: Fedriga, buon lavoro a nuovo comandante Legione Carabinieri

Trieste, 4 lug - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, assieme all'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ha ricevuto oggi il comandante della Legione Carabinieri della regione, generale di brigata Gabriele Vitagliano, accompagnato dal comandante provinciale di Trieste Mauro Carrozzo e da una rappresentanza dei vertici dell'Arma. Nel corso del cordiale incontro, oltre ad augurare buon lavoro al generale Vitagliano e a donargli il sigillo di Regione Friuli Venezia Giulia, il governatore ha analizzato con lui l'attuale situazione del Friuli Venezia Giulia per quanto concerne la sicurezza, rimarcato l'ottimo rapporto esistente tra le istituzioni regionali e l'Arma e ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati a garantire l'ordine pubblico, in particolare in queste giornate caratterizzate da grandi eventi, come il G7 Istruzione e le visite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Pontefice in occasione della Settimana Sociale dei Cattolici. Il generale Vitagliano è nato nel 1969 a Casale Monferrato e ha seguito le orme del padre, anch'egli ufficiale dell'Arma. Nel corso della sua brillante carriera, dopo aver frequentato l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità e prestigio, tra cui quelli di comandante provinciale del Carabinieri di Latina e di Firenze e di capo ufficio al Comando generale, Infrastrutture e Logistico.