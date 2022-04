Sicurezza: Giunta approva bando per prevenzione fenomeni mafiosi

Trieste, 14 apr - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, ha approvato oggi il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di attività di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.



Come ha spiegato l'assessore, si tratta di fondi che complessivamente ammontano a 10mila euro e sono finalizzati a due determinati campi di azione.



Il primo è relativo alle iniziative di educazione alla legalità rivolte ai giovani. In questo ambito si fa riferimento alla partecipazione di progetti di antimafia attiva, scambio di esperienze con realtà impegnate in contesti di presenza mafiosa, incontri di riflessione e approfondimento per promuovere la conoscenza dei diversi aspetti del fenomeno mafioso e delle varie forma di corruzione.



L'altra tipologia di iniziative finanziabili con i fondi a cui fa riferimento il bando riguarda le metodologie che valorizzano il protagonismo dei giovani con attività realizzate dagli stessi ragazzi anche attraverso le nuove tecnologie, come ad esempio l'uso di presentazioni multimediali, video illustrativi e siti internet. ARC/GG