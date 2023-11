Sicurezza informatica: Callari, Fvg partecipa a Horizon Endurance

Udine, 18 nov - "Il Friuli Venezia Giulia è da tempo impegnato nella progettazione di sistemi di salvaguardia della sicurezza informatica a tutela dei servizi e degli interessi dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di aderire in qualità di partner al progetto Endurance a valere sul programma europeo Horizon. Una opportunità per mettere a disposizione le competenze di Insiel in un contesto europeo".



Così l'assessore regionale ai Servizi informativi Sebastiano Callari ha commentato la decisione della Giunta regionale di prendere parte alla proposta progettuale Horizon Endurance che associa 22 partner provenienti da sette paesi membri (Romania, Germania, Italia, Grecia, Slovenia, Belgio e Irlanda), coordinati dalla società Eviden con sede in Romania.



Il progetto ha durata di 36 mesi e prevede una serie di azioni volte a migliorare la prevenzione dei rischi cibernetici su sistemi ed infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, oltre alla possibilità di confrontarsi e collaborare con altre autorità pubbliche che sovraintendono infrastrutture che erogano servizi essenziali.



"La proposta progettuale - ha spiegato ancora Callari - prevede specifiche azioni per la collaborazione e cooperazione tra i partner, la definizione di nuovi modelli per anticipare i rischi, lo sviluppo di test di simulazione di rischi intersettoriali e la definizione di linea guida per aumentare la resilienza di operatori che erogano servizi essenziali e delle autorità competenti a monitorare le performance degli stessi".



"Nella realizzazione dell'azione pilota prevista in Italia metteremo a disposizione la collaborazione di Insiel in materia di pubblica amministrazione e servizi di interesse generale da erogare in modalità digitale" ha concluso Callari.



Il budget totale del progetto ha un valore di 5 milioni di euro, di cui 140mila euro è la quota partner per il Friuli Venezia Giulia. ARC/SSA/gg