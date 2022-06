Sicurezza: operazione Gdf Ts toglie enorme quantità droga da strade

Orgoglio Regione per colpo a narcotraffico internazionale compiuto da forze dell'ordine che operano in Fvg Trieste, 7 giu - Un'operazione che conferma il valore dei professionisti della sicurezza, nella fattispecie degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza di Trieste, e che toglie dalle nostre strade una quantità enorme di droga.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Sicurezza a commento del sequestro di 4.3 tonnellate di cocaina, di 2 milioni di euro in contanti e degli arresti di 38 persone tra Europa e Italia. Un'operazione compiuta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Trieste, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Trieste.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, la notizia rende orgogliosa l'intera comunità regionale delle forze dell'ordine che operano in Friuli Venezia Giulia. Inoltre, l'ingente sequestro di stupefacenti e gli arresti non solo rappresentano un duro colpo alla criminalità organizzata internazionale, ma testimoniano anche come il livello di intelligence investigativa messo in campo in questa operazione sia una garanzia nel contrasto al narcotraffico. ARC/GG