Sicurezza: Polis Day è iniziativa da valorizzare e promuovere in Fvg

L'evento consente di illustrare alla popolazione, partendo dai bambini, i compiti della Polizia di Stato



Trieste, 9 giu - Eventi come il Polis Day vanno valorizzati e la Regione è disponibile a promuoverli anche in altre località del Friuli Venezia Giulia, a partire dalle città capoluogo. Questa iniziativa, oltre a mostrare quali sono le competenze della Polizia di Stato, ha anche il grande pregio di rivolgersi ai più piccoli per spiegare in modo giocoso il ruolo di chi indossa una divisa nella società e far loro capire che gli agenti a presidio del territorio sono "amici" ai quali possono sempre rivolgersi per qualsiasi necessità.



È questo il concetto espresso dall'assessore regionale alla Sicurezza in occasione del Polis Day, l'iniziativa organizzata dalla Questura di Trieste al giardino pubblico de Tommasini per accrescere il rapporto di fiducia con la cittadinanza, in un'ottica di maggiore prossimità e per aumentare i livelli di sicurezza dell'area.



Mentre gli agenti hanno presentato ai cittadini, e in particolare ai bambini delle scuole intervenute, l'organizzazione della Polizia di Stato e i vari reparti specializzati, l'assessore ha rimarcato l'importanza del ruolo svolto da chi indossa una divisa a tutela della sicurezza pubblica e ha ringraziato tutti i rappresentanti delle Forze dell'ordine e della Polizia locale per l'impegno e la dedizione profusi nell'esercizio del proprio dovere, che si riflettono nel basso tasso di delinquenza che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia e nell'attuazione di importanti azioni di contrasto alla criminalità organizzata. ARC/MA