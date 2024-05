Sicurezza: Regione, a Lignano massimo impegno per nuova stagione

Trieste, 7 mag - La richiesta della Regione, anche a fronte di alcuni episodi accaduti a Lignano che hanno avuto una certa risonanza mediatica non positiva, di indirizzare tutti gli operatori delle forze dell'ordine a operare al meglio per fare il massimo sulla prevenzione e la percezione della sicurezza nella località balneare friulana.Questo il concetto espresso oggi a Lignano Sabbiadoro dall'assessore regionale alla Sicurezza a margine della riunione del Comitato di ordine e sicurezza pubblica avente in agenda l'imminente apertura della stagione estiva.In primo luogo l'esponente della Giunta regionale ha ringraziato gli operatori di tutte le forze dell'ordine che hanno garantito la scorsa estate la sicurezza alle centinaia di migliaia di turisti che hanno soggiornato a Lignano.Nell'occasione l'assessore ha ricordato come nel Programma sicurezza 2024 - in corso di approvazione - siano previste risorse destinate alla sicurezza sussidiaria anche a favore dei Comuni con alti flussi turistici, come ad esempio Grado e la stessa Lignano. Fondi che quest'anno sono stati incrementati dalla Giunta.L'assessore ha poi posto all'attenzione del Comitato le strutture per minori stranieri, richiedendo ulteriori controlli al fine di evitare che gruppi di questi ragazzi si allontanino dai centri e raggiungano la località balneare.Infine c'è da parte della Regione la disponibilità a ragionare per una legge specifica, sulla falsa riga di quella emanata lo scorso anno, per l'introduzione di un servizio svolto dalle guardie giurate sui mezzi di trasporto pubblico diretti a Lignano. ARC/GG