Sicurezza: Regione approva in via definitiva Programma 2022

Trieste, 13 mag - La Regione, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, ha approvato in via definitiva il Programma 2022 che investe 6 milioni di euro per attuare politiche di sicurezza integrata.Ne sono destinatari i Comuni singoli e associati dotati di un Corpo di polizia locale; gli organi decentrati dello Stato ed enti locali; Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; Comuni singoli e associati dotati di un Servizio di polizia locale con almeno cinque operatori; Servizi di polizia locale.I fondi sono destinati per la realizzazione e ristrutturazione di sedi e sale operative; impianti di videosorveglianza, armamento, dotazioni tecnico-strumentali, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di videosorveglianza, potenziamento collegamenti telefonici, telematici e degli apparati radio.Attraverso i patti locali le Prefetture potranno favorire il controllo di aree territoriali critiche, sostenere l'impiego di strumenti e tecnologie avanzate (anche attraverso l'assegnazione delle fotocamere già acquisite dalla Regione) e dei soggetti per la sicurezza sussidiaria (guardie giurate e steward urbani).Per i Servizi di polizia locale le risorse saranno a disposizione di manutenzione ordinaria videosorveglianza e relativi software, spese ordinarie di automezzi, strumentazioni e dotazioni in uso alla polizia locale, pagamento canoni, acquisto divise, munizioni, dotazioni volontari. ARC/EP/ma