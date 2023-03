Sicurezza: Regione, approvato Programma regionale 2023

Udine, 29 mar - La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore regionale competente, dopo i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali (Cal) e della V Commissione consiliare, ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata 2023.



Il documento, articolato in sei sezioni, contiene l'analisi complessiva dei fenomeni di criminalità più diffusi nel triennio 2020-2022 in regione, gli obiettivi, i destinatari e le risorse allocate pari a 6 milioni e 305 mila euro.



Come ha illustrato l'assessore regionale alla Sicurezza, gli interventi individuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli Enti locali, pongono l'accento sulla sinergia d'azione dei vari attori della sicurezza e sull'interoperabilità dei sistemi tecnologici e informatici per il controllo integrato del territorio.



Lo sviluppo costante di metodologie operative nuove ed efficaci nel contrasto alla criminalità, come anche la partecipazione e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella loro realizzazione, costituiscono presupposti indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza del territorio.



Fra gli obiettivi individuati vi sono infatti le azioni per incentivare e sostenere l'attività di controllo del territorio da parte della polizia locale mettendo a disposizione strumenti di rilevazione tecnologicamente efficienti anche integrando le attività di controllo e pattugliamento del territorio di riferimento con quelle poste in essere localmente dalle Forze dell'Ordine.



Un'attenzione particolare viene data alla realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza e potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e dei relativi collegamenti informatici attraverso l'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle Forze di polizia dello Stato.



Nel dettaglio, vengono allocati 3.250.000 euro per spese di investimento e 1.305.000 euro per spese correnti per i Comuni singoli e associati dotati di un Corpo o di un Servizio di polizia locale per la realizzazione e ristrutturazione di sedi e sale operative, per gli impianti di videosorveglianza, armamento, dotazioni tecnico-strumentali. Ai Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e ai Comuni ad alto flusso turistico con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Lignano Sabbiadoro e Grado), per gli interventi di collaborazione con i soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria (guardie giurate e stewards) le risorse disponibili sono pari a un milione.



Ai Corpi e Servizi di polizia locale che si impegnano a istituire nuove forme associative per la gestione del servizio di polizia locale o a implementare quelle esistenti, le risorse disponibili sono 400 mila (200 mila per spese di investimento e 200mila per spese correnti) mentre per i progetti in materia di sicurezza della popolazione rivolti alle fasce deboli (giovani, donne, anziani) da parte dei Comuni singoli e associati si attestano a 300mila. Si tratta di progetti mirati quali ad esempio, la promozione di un uso consapevole dei social network, la prevenzione di fenomeni quali bullismo e cyberbullismo, le truffe online, la violenza contro donne e minori anche tramite il web. Fenomeni che, come ha rilevato l'assessore, continuano a essere presenti in Friuli Venezia Giulia nonostante il calo generale dei reati commessi sul territorio.



Vengono infine allocati 50 mila euro per il potenziamento, nell'ambito dei progetti di rilevanza regionale, dell'attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità informatica svolta dalla Polizia postale. Vi rientra, ad esempio, l'acquisizione di software specialistici per l'attività di prevenzione mirata e capillare dei fenomeni terroristici e per la tutela dell'ordine pubblico mediante monitoraggio sul web, oltre all'attività di monitoraggio su piattaforme non usuali e, in particolare su quelle presenti all'interno del dark web, ove vi sono contenuti relativi ai fenomeni di financial cybercrime che oggi destano particolare allarme sociale. ARC/LP/gg