Sicurezza: Regione attenta a sensibilizzazione su truffe e violenze

Trieste, 5 ago - Le violenze di genere, le truffe e le truffe online continuano ad aumentare anno dopo anno, in controtendenza con il calo costante che sta registrando il numero dei reati complessivi commessi sul nostro territorio. Ecco perché la Regione appoggia con convinzione le attività di prevenzione avviate dalla Polizia locale su questo tema, stanziando annualmente ingenti risorse per finanziare programmi di sicurezza rivolti ai Comuni e ai rispettivi organi di sicurezza.



Questo, in sintesi, il messaggio dell'assessore regionale alla Sicurezza, presente oggi a Trieste all'avvio della campagna di sensibilizzazione promossa a livello nazionale dalla Polizia di Stato sulle truffe ai danni di soggetti vulnerabili e sulla violenza di genere. Un'iniziativa, volta a promuovere la prevenzione, individuare i raggiri, far conoscere gli strumenti per denunciarli e costruire un filo diretto con le forze dell'ordine, che ha visto gli agenti dialogare con i cittadini per fornir loro informazioni e indicazioni per affrontare queste problematiche e adottare le opportune misure di autotutela. L'attività informativa è inoltre esercitata attraverso la distribuzione di opuscoli contenenti i numeri utili da contattare per denunciare truffe e violenze. ARC/PAU/pph