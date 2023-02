Sicurezza: Regione, bene operazione antidroga Procura antimafia e Gdf

Trieste, 16 feb - Le congratulazioni e i ringraziamenti a Magistratura e Forze dell'ordine per un'operazione che è andata a sferrare un duro colpo al traffico e allo spaccio di droga.



Questo in sintesi il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alla Sicurezza a commento degli arresti compiuti nell'ambito dell'operazione 'Green road' condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Trieste.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la lotta alla droga è uno degli obiettivi dell'Amministrazione regionale, in particolare relativamente alle conseguenze che l'uso degli stupefacenti ha sui giovani e sulla loro salute, senza contare inoltre le ripercussioni anche in tema di incidenti stradali causati in molte occasioni dal consumo di droghe, oltre che di alcolici.



A tal riguardo l'assessore ha ricordato le campagne di sensibilizzazione rivolte agli studenti sui rischi correlati all'uso di sostanze stupefacenti.



Infine, il rappresentante dell'Esecutivo regionale ha sottolineato la competenza e la professionalità di chi, lavorando in silenzio e con caparbietà, ancora una volta ha dato dimostrazione della presenza dello Stato. ARC/GG/ma