Sicurezza: Regione, bene operazione Déja-Vu contro tratta di persone

Trieste, 24 apr - Congratulazioni ai Carabinieri del Ros e alla Procura di Udine sono state espresse dall'assessore regionale alla Sicurezza per l'operazione "Déjà-Vu" contro un'associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone e all'immigrazione clandestina nelle province di Udine, Brescia e Vicenza, in collaborazione con le autorità romene, che ha portato a mandati di perquisizione per sei indagati.Si conferma - come evidenziato dall'assessore - da un lato la presenza dietro ai flussi di organizzazioni criminali che incamerano ingenti quantità di denaro, dall'altro che politiche dell'immigrazione messe in atto dalla Regione vanno nella giusta direzione.Solo lunedì scorso era stata ribadita dal rappresentante dell'Esecutivo la necessità di prolungare le clausole di Schengen che hanno avuto il merito di portare all'arresto di molti passeur e di dimezzare gli arrivi sullo stesso periodo del 2023. Infine, è stato evidenziato dall'assessore che il recente regolamento sui finanziamenti alle Forze dell'ordine per l'acquisto di strumentazione per il controllo dei confini sarà utile per garantire alle nostre divise un lavoro ancora più efficace per bloccare la tratta. ARC/PPH