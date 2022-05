Sicurezza: Regione espone a I Commissione Camera problematiche arrivi

Trieste, 7 mag - L'Amministrazione regionale ha esposto alla delegazione della I Commissione Affari costituzionali della Camera in missione in Friuli Venezia Giulia la forte preoccupazione per i numeri degli arrivi della rotta balcanica nel caso in cui in prospettiva si verificasse un aggravarsi delle condizioni del conflitto e un incremento di profughi provenienti dall'Ucraina.



Il tema è stato affrontato dall'assessore regionale alla Sicurezza nel corso di un incontro nella sede della Regione a Trieste.



La gran parte degli arrivi in regione sono rappresentati da persone provenienti dal Bangladesh, e quindi - ha rilevato l'assessore - si tratta di migranti economici; attualmente il flusso di profughi dall'Ucraina viene agevolmente gestito (attualmente in regione ci sono 5.300 persone, di cui 1.000 ospitate nelle strutture pubbliche,) ma la Regione chiede al Governo di intensificare i controlli per prevenire alcuni arrivi e una ripresa delle riammissioni informali in Slovenia.



In merito alle strutture di accoglienza, l'assessore ha fatto presente anche alla Commissione che servono spazi appositi da destinare a famiglie con bambini in fuga dall'Ucraina in altre strutture in disponibilità della Regione, diversi da quelli che ora accolgono richiedenti asilo provenienti dalla rotta balcanica.



L'altro tema sottoposto all'attenzione della Commissione è stato l'incremento dei costi per la gestione dei minori non accompagnati a carico dei Comuni e che vengono coperti dalla Regione. Dall'inizio dell'anno gli arrivi in Friuli Venezia Giulia sono stati un centinaio e la media dei costi richiesti dalle strutture che accolgono minori attualmente si attesta intorno ai 120-130 euro al giorno, ma ha toccato in pandemia picchi di 370 euro per coloro a cui sia stata riscontrata la positività al Covid. A fronte della quota di 45 euro pro capite coperta dal Ministero dell'Interno, la Regione ha fatto presente la necessità di intervenire per non lasciare all'Amministrazione il crescente carico di oneri. ARC/EP/gg