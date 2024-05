Sicurezza: Regione, gestione associata Polizia locale è via da seguire

Montereale Valcellina, 8 mag - La scelta di creare un Corpo di Polizia locale che unisca più realtà comunali viene incontro alle esigenze sia dei piccoli Municipi, che spesso incontrano difficoltà legate alla carenza di personale, sia della Polizia locale stessa che in questi anni ha visto crescere la quantità e la specificità delle funzioni in proprio capo e necessita sempre più di professionalità elevate. Quello della Comunità di montagna è un valido strumento per il perseguimento di questi scopi e dà la possibilità di unire le forze per offrire alla cittadinanza locale un servizio più completo ed efficiente. Questo, in sintesi, il messaggio condiviso dall'assessore regionale alla Sicurezza alla presentazione del Comando di Polizia locale della Comunità di montagna delle Prealpi friulane orientali, che ha avuto luogo oggi pomeriggio a Montereale Valcellina alla presenza di numerosi sindaci, rappresentanti, comandanti e agenti di Polizia locale del territorio. Come ha ricordato l'esponente della Giunta nella circostanza, la Regione ha in programma di incrementare la dotazione del fondo sicurezza, portando a 6,4 milioni di euro gli stanziamenti complessivi per l'installazione di impianti di videosorveglianza, il funzionamento delle sedi operative di Polizia locale e la fornitura delle strumentazioni necessarie. Salirà inoltre a 400mila euro il contributo a beneficio di Corpi e servizi che verranno creati o implementati tramite la gestione associata, ovvero attraverso lo strumento delle Comunità o la stipula di convenzioni. L'assessore ha successivamente confermato la volontà della Regione di bandire un concorso unico regionale per la Polizia locale entro la fine del 2024, ribadendo infine come l'Amministrazione regionale intenda continuare a investire per aumentare la sicurezza nel territorio e contribuire in questo modo a mantenere alta la qualità della vita in Friuli Venezia Giulia. ARC/PAU/pph