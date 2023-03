Sicurezza: Regione, in Fvg oltre 4mila telecamere di sorveglianza

Trieste, 28 feb - Le Regione continua a promuovere e a finanziare progetti a favore della sicurezza. Attualmente sono installate sul territorio ben 4.000 telecamere di sorveglianza, con l'obiettivo di creare un unico centro di raccolta dati per rendere fruibili le immagini alle Forze dell'ordine e alla Protezione civile. È importante coprire soprattutto i principali punti di accesso alla regione, compresa la fascia confinaria con il Veneto. A tal proposito, l'Amministrazione sta predisponendo un piano condiviso con il Comune e la Prefettura di Pordenone per avviare sistemi di lettura targhe e altri software che fungano da deterrente contro i fenomeni di criminalitàQuesta la riflessione condivisa dall'assessore regionale alla Sicurezza nel corso dell'evento dedicato alla sicurezza nell'area del Carso svoltosi questa sera a Opicina (Trieste). L'incontro è stato organizzato dal Consorzio Centro In Via - Insieme a Opicina - Skupaj na Opcinah e dall'Associazione culturale Marino Simic, con l'intento di analizzare le criticità presenti sul territorio e di individuare possibili misure di prevenzione.L'esponente dell'Esecutivo, facendo riferimento al progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza in fase di studio a Opicina, ha evidenziato l'importanza di presidiare un'area che funge da porta d'ingresso per l'intera regione. Un altro aspetto rilevato dall'assessore riguarda la necessità di dotare i sistemi di sorveglianza di tecnologie ad alta definizione per migliorare la qualità delle immagini. ARC/PAU/gg