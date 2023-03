Sicurezza: Regione, miglior prevenzione con utilizzo nuove tecnologie

Udine, 3 mar - La sicurezza è un reale bisogno dei cittadini e non va considerata come un tema divisivo. È importante promuovere sistemi di sicurezza integrata, con il contributo sinergico di istituzioni, Forze dell'ordine statali, Polizia locale, strumenti tecnologici e vigilanza privata. La Regione continuerà a mettere a disposizione linee specifiche di finanziamenti e a dialogare con gli enti locali e i corpi di pubblica sicurezza.È il messaggio che l'assessore regionale alla Sicurezza ha portato questa mattina al convegno "Sicurezza città di Udine 2023. Uomini, tecnologie e tecniche per rendere sicure le città del futuro", organizzato dall'Associazione italiana sicurezza sussidiaria in collaborazione con il Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche dell'Università di Udine.L'incontro, rivolto alle Forze dell'ordine e alle società private di sicurezza e investigazioni, coinvolge personalità del mondo accademico ed esperti internazionali nel campo delle nuove tecnologie e della sicurezza privata, con l'intento di discutere soluzioni innovative per la sicurezza della città. La gestione della sicurezza nei grandi eventi, la cyber security e l'utilizzo di strumenti tecnologici, come ad esempio le tecniche anti-drone, sono alcuni degli argomenti inseriti nel programma della giornata.L'assessore regionale ha ricordato i contenuti principali della norma regionale sulla sicurezza approvata nel 2021: l'Amministrazione concede contributi ai Comuni per dotarsi di impianti di videosorveglianza e di servizi di sicurezza sussidiaria (vigilanza privata) e si mette a disposizione delle Forze dell'ordine per finanziare nuove strutture e attrezzature.Presente per i saluti istituzionali anche il sindaco di Udine, che ha ribadito l'importanza della sicurezza integrata come strada concreta per supportare gli organi di polizia nella prevenzione dei reati. ARC/PAU/al