Sicurezza: Regione, Polizie locali fondamentali per tutela cittadini

Plauso per la chiusa lampo dell'indagine su aggressione avvenuta a Lignano



Pordenone, 29 lug - La Regione si congratula con gli agenti di Trieste e Lignano che oltre al risultato raggiunto, dimostrano ancora una volta quanto siano fondamentali i corpi di Polizia locale nel sistema sicurezza del Friuli Venezia Giulia.



Cosi l'assessore regionale alla Sicurezza commenta in sintesi la brillante operazione che ha permesso di individuare e smascherare i tre minorenni che alcuni mesi fa avevano aggredito nella località balneare friulana un adolescente residente nel capoluogo regionale, strappandogli un cellulare e picchiandolo.



Dopo un'accurata indagine, gli uomini del Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale di Trieste, in collaborazione con i colleghi di Lignano Sabbiadoro, si sono messi sulle tracce degli aggressori, individuando coloro che avevano compiuto il reato, denunciandoli così alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.



Per l'assessore regionale l'operazione compiuta dagli agenti delle due Polizie locali è frutto dell'efficienza del lavoro portato a termine in collaborazione tra i comandi, che hanno permesso di arrivare in tempi brevi alla chiusura delle indagini. Per la Regione nel sistema della sicurezza le Polizie municipali hanno un grande valore in quanto rappresentano la "tutela di prossimità" non solo dei cittadini ma anche dei visitatori che in questo periodo frequentano le località turistiche del Friuli Venezia Giulia. ARC/AL