Sicurezza: Roberti, 3 milioni per esercenti (1,5 a Udine)

Trieste, 17 lug - "La Giunta regionale ha approvato un emendamento da 3 milioni di euro, di cui 1,5 destinato a Udine per mettere una pezza alla situazione folle venutasi a creare in città, con gli esercenti costretti a pagare gli addetti alla sicurezza per fare il loro lavoro".Ne dà notizia l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.Come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, le Camere di commercio, che saranno i primi beneficiari, avranno così la possibilità di sgravare i commercianti dando un segnale concreto di vicinanza, da parte almeno della Regione, a loro e ai cittadini che stanno soffrendo la crescente tensione che si è venuta a creare."Ulteriori 2 milioni - ha concluso l'assessore -, sempre alle camere di Commercio della regione, verranno destinati per una linea di finanziamento per sistemi di videosorveglianza a favore delle imprese".