Sicurezza: Roberti, a Gradisca fondo per operatori sussidiari

Trieste, 7 nov - "La sicurezza dei cittadini di Gradisca d'Isonzo, data la presenza del Cara, il Centro di accoglienza per richiedenti asilo, può contare su un supporto in più assicurato dall'opportunità di fare ricorso a operatori di sicurezza sussidiaria, per i quali la Regione ha stanziato 100mila euro complessivi per il solo 2024".



Lo ha evidenziato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.



"La norma di Stabilità approvata ieri dalla Giunta regionale - ha ricordato Roberti - prevede che la richiesta venga fatta dal Comune. In aggiunta alla presenza delle Forze dell'ordine è a disposizione, quindi, uno stanziamento regionale per agenti sussidiari che tiene conto della condizione peculiare di Gradisca e dell'esigenza di sicurezza della sua comunità, cui sono contigue le strutture con migranti in attesa di asilo o di rimpatrio".



"È un'azione concreta - ha concluso Roberti - che riteniamo utile, di buon senso e di equità e che abbiamo fortemente voluto, ancorché la sua previsione e la sua predisposizione non rientrino negli obblighi istituzionali dell'Amministrazione regionale". ARC/PPH/gg