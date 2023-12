Sicurezza: Roberti, a Pordenone raduno Triveneto San Sebastiano

Approvate dalla Giunta le manifestazioni per il Santo patrono della Polizia locale



Trieste, 30 dic - "Nel 2024 la giornata di San Sebastiano, Santo protettore della Polizia locale, verrà celebrata non solo con la manifestazione regionale in programma a Sacile il 20 gennaio, ma anche con l'organizzazione della giornata del Triveneto che si svolgerà a Pordenone il 24 gennaio. Con queste iniziative la Regione dà un ulteriore segnale di vicinanza alla Polizia locale che, assieme agli altri Corpi di sicurezza, è sempre in prima linea per il presidio del territorio con professionalità e senso del dovere".



È il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera inerente alle iniziative sul territorio con cui sarà celebrata la giornata di San Sebastiano 2024. Il provvedimento recepisce il programma organizzativo del raduno Triveneto di Pordenone e della Giornata della Polizia locale prevista a Sacile.



A Pordenone le celebrazioni si apriranno alle ore 9.30 di mercoledì 24 gennaio in piazza Calderari con l'alzabandiera, a cui seguirà la tradizionale celebrazione religiosa in Duomo; successivamente, saranno premiati nell'Auditorium regionale di via Roma gli operatori che si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio nel corso del 2023.



A Sacile, invece, la manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 9.00 in piazza del Popolo, antistante la sede del Municipio. Per l'occasione, sono state individuate 4 operazioni per cui verrà conferito l'encomio solenne e 15 operazioni che riceveranno l'encomio semplice, per un totale di 29 operatori, 2 Comandi nel loro complesso e 4 Nuclei specializzati. Nel corso della Giornata saranno inoltre riepilogate le attività condotte nel 2023 dalla Polizia locale e sarà fatto il punto sulle linee di sviluppo future. ARC/PAU/pph