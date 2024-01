Sicurezza:Roberti, accelerare condivisione banca dati a Polizie locali

Appello lanciato al legislatore durante la ricorrenza di S. Sebastiano a Sacile Sacile, 20 gen - "C'è bisogno di accelerare i tempi per consentire la condivisione delle banche dati a disposizione delle forze dell'ordine anche con le Polizie Locali, il corpo di maggiore prossimità con il cittadino, che con il proprio supporto può sicuramente dare il proprio importante contributo per incrementare la sicurezza delle nostre comunità". Lo ha detto l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti intervenendo oggi a Sacile alla 15.a Giornata regionale della Polizia locale celebrata in occasione della festività di San Sebastiano. Per l'occasione sono stati anche consegnati gli encomi ai comandi delle Polizie locali che hanno inviato personale in aiuto nelle zone alluvionate della Regione Emilia Romagna nel mese di maggio del 2023 nonché 26 encomi semplici e 4 solenni al personale distintosi nel corso dell'anno scorso. Alla presenza del sindaco del capoluogo liventino Carlo Spagnol, del comandante del corpo della Polizia locale di Sacile Stefano Antonel, del comandante della Polizia locale di Trieste e coordinatore regionale delle Polizie locali Walter Milocchi, del ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani e del prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha voluto porre in risalto alcuni dati registrati nel corso dello scorso anno che testimoniano il grande lavoro svolto dagli agenti operanti nei vari comuni del Friuli Venezia Giulia. "Questa giornata - ha detto Roberti - vuole essere sì un momento di celebrazione ma anche di riflessione, durante il quale si racconta un anno di attività della Polizia locale e si analizzano i numeri registrati per l'attività svolta. Tra questi emergono con particolare rilevanza i controlli ambientali, oltre 6300 da parte dei più di 900 agenti in servizio: è questo un dato molto rilevante, che è "esploso" nel tempo dimostrando come sia cresciuta nel tempo la sensibilità su questa materia. A ciò si aggiungono le 1866 ore trascorse dagli agenti della Polizia locale insieme agli studenti del Friuli Venezia Giulia, iniziativa questa che contribuisce ad aumentare non solo la cultura della legalità, ma anche l'educazione stradale a favore dei nostri giovani". Ma il tema sul quale l'assessore Roberti ha voluto particolarmente soffermare la sua attenzione è stato quello riguardante il numero di veicoli fermati per controlli di polizia locale, lanciando un preciso appello. "Nel corso del 2023 - ha detto l'esponente dell'esecutivo Fedriga - i rilievi sono stati più di 93 mila, un numero veramente impressionante che pone però al centro dell'attenzione un tema di non secondaria importanza. Mi riferisco alla possibilità delle Polizie municipali di utilizzare lo Sdi, cioè la banca dati in uso delle Forze dell'ordine che però ancora non viene messo in rete con i nostri agenti. Se invece ciò fosse possibile e accessibile anche alla Polizia locale, allora è chiaro che anche le nostre forze potrebbero dare un contributo più attivo per incrementare la sicurezza del territorio. Di fronte a questi numeri credo che non ci sia più la possibilità di aspettare ed è bene che il legislatore intervenga per sopperire a questa carenza". Tra gli altri numeri relativi al 2023 emersi durante il corso della giornata, sono stati evidenziati quelli riguardanti gli incidenti rilevati con feriti o con esito mortale pari a 2.230 mentre quelli con soli danni alle cose sono stati in tutto 2.641. Il numero complessivo di violazioni amministrative al codice della strada sono state 326.239 mentre 2.635 sono stati i conducenti sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione di alcolici. Coloro i quali sono stati sottoposti ad accertamenti per verifica assunzione stupefacenti risultano essere 468, mentre le patenti ritirate 905. Infine i documenti di veicoli ritirati (carte di circolazione, certificati di idoneità tecnica) risultano essere stati 1.035 mentre i veicoli sottoposti a fermo o sequestro 2.144 ARC/AL/pph