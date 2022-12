Sicurezza: Roberti, allievi Scuola Polizia Trieste sono orgoglio Fvg

L'assessore ha partecipato questa mattina al giuramento di oltre 300 nuovi agenti Trieste, 16 dic - "La pioggia battente di questa mattina non è riuscita a lavare via la determinazione, la fierezza e la passione dagli occhi degli oltre 300 giovani allievi della Polizia di Stato, che questa mattina hanno prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica. Gli sguardi di questi giovani uomini e donne, che da domani vedremo in servizio nelle nostre strade e città indossando la divisa, riempiono il cuore d'orgoglio". È questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine del giuramento degli agenti che hanno concluso con successo il 218esimo Corso allievi della Polizia di Stato, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco e il questore di Trieste Roberto Dipiazza e Pietro Ostuni. "La qualità della formazione assicurata loro dalla Scuola Allievi di Trieste, diretta da Antonella Cargnelutti, è di altissimo livello e sono certo che i neo agenti sapranno dimostrarsi all'altezza degli incarichi che verranno chiamati a svolgere e rappresenteranno gli alti valori incarnati dalla divisa da loro vestita sopportando con risolutezza i sacrifici che il dovere richiede a tutti gli appartenenti alle Forze dell'ordine" ha proseguito Roberti. L'assessore ha quindi rivolto "un pensiero d'affetto e vicinanza alle famiglie dei giovani che oggi hanno prestato giuramento divenendo lo scudo che lo Stato erge a difesa dei cittadini e a tutela della legalità. La Regione sarà sempre al fianco di chi con dedizione si mette a disposizione dello Stato, anche a rischio della vita, e ai loro congiunti". ARC/MA/ep