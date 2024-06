Sicurezza: Roberti, arresti della Dda confermano utilità foto-trappole

Trieste, 26 giu - "Gli esiti dell'operazione 'Abisso 2024' condotta dal nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale di Trieste e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, nell'ambito della quale sono state arrestate otto persone, sono la dimostrazione dell'efficacia delle fototrappole nel contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani".È il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti all'operazione di polizia illustrata oggi in Procura della Repubblica a Trieste, dalla quale è emerso che, in base agli esiti delle indagini, la pista ciclo-pedonale Orlek-Trebiciano, sul Carso triestino, verrebbe utilizzata per condurre in Italia, attraverso il confine sloveno, migranti per lo più di provenienza mediorientale."Dopo una serie di futili e strumentali polemiche, portate avanti anche attraverso interrogazioni in Consiglio regionale, sono arrivate le conclusioni delle prime indagini, che confermano quanto le fototrappole, tanto ostracizzate dall'opposizione, siano uno strumento efficace anche per il contrasto all'immigrazione clandestina" ha osservato Roberti.In base agli accertamenti avviati ad aprile sull'utilizzo della pista ciclo-pedonale per l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti dalla Slovenia è emerso che le foto-trappole installate in quell'area di confine hanno rilevato il passaggio a piedi di una trentina di persone al giorno, per un totale di circa 500 individui circa in 15 giorni, tra cui i presunti passeur.L'assessore ha quindi concluso rimarcando che "la fornitura delle foto-trappole alle Forze di polizia è stata evidentemente una scelta quanto mai azzeccata. Da parte della Regione voglio quindi complimentarmi con la Polizia locale di Trieste che, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha condotto a un'operazione che, secondo gli inquirenti, ha interrotto un rilevante giro d'affari illecito basato sul traffico di esseri umani". ARC/MA/gg