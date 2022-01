Sicurezza: Roberti, bene operazione antidroga Polizia locale sul Carso

"Ma Roma se ne renda conto ed equipari agenti alle forze statali"



Trieste, 19 gen - "La complessa operazione che ha portato a quattro arresti a Trieste e al rinvenimento sul Carso di un magazzino occulto di marijuana dimostra, una volta di più, che la Polizia locale, protagonista di questa operazione coordinata dalla Procura della Repubblica, è parte integrante e indispensabile del nostro sistema di sicurezza".



Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.



"Mentre mi congratulo con il Nucleo di Polizia giudiziaria della Polizia locale per aver neutralizzato una pericolosa rete di spaccio - ha rilevato l'assessore -, auspico che questo nuovo ruolo dei nostri agenti venga percepito chiaramente a Roma, dove manca da troppo tempo una norma quadro che equipari a tutti gli effetti la Polizia locale alle Forze dell'ordine statali. Per parte sua la Regione, anche con il conforto dei brillanti risultati conseguiti, continuerà a sostenere e a potenziare per mezzo della legge 5 del 2021 le attività specialistiche della Polizia locale". ARC/PPH/al