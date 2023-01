Sicurezza: Roberti, brave forze ordine e Polizia locale su corteo a Ts

Trieste, 28 gen - "Ancora una volta le nostre forze dell'ordine dimostrano professionalità, capacità di gestione e grande coordinamento nel contenere un corteo come quello di oggi a Trieste irto di provocazioni da parte dei manifestanti e incline a degenerare nella violenza".



Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in relazione al corteo promosso questo pomeriggio nel capoluogo regionale dagli anarchici per protestare contro il 41 bis e sostenere il detenuto Alfredo Cospito.



"Ogni manifestazione, anche la contestazione più dura e radicale - ha sostenuto Roberti -, deve poter trovare spazio ma non ha mai il diritto di spegnere il lume della convivenza e di varcare gli ambiti della sicurezza che delimitano l'incolumità dei cittadini e delle stesse forze dell'ordine. Oggi c'è chi ha tentato di violare senza preavviso il percorso rispetto alle prescrizioni e di causare incidenti. Complimenti dunque ai nostri agenti e carabinieri - ha concluso Roberti -, con un ringraziamento particolare alla Polizia locale che in perfetto raccordo con la Questura è riuscita a gestire il traffico dopo gli improvvisi cambi di direzione del corteo evitando problemi ancora maggiori alla circolazione e alla sicurezza di pedoni e automobilisti". ARC/PPH