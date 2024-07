Sicurezza: Roberti, con Aci progetti mirati per ridurre gli incidenti

L'assessore ha ricevuto una targa di riconoscimento per l'impegno della Regione nella divulgazione delle regole di sicurezza stradale Udine, 15 lug - "Ho accolto subito con entusiasmo la proposta dell'Ac Udine di coinvolgere il mondo del calcio nel progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale, 'UD 4 Safety FVG', che abbiamo finanziato come Regione. Nell'ambito della campagna 'In strada come in campo, se non rispetti le regole, sei fuori!', che ha visto tra i protagonisti anche l'Udinese Calcio, il canale Calcio Fvg ha dedicato 2mila ore, con 1800 spot e 30 interviste a fine partita ai Mister e ai giocatori delle squadre in campo, tutte incentrate su queste importanti tematiche". Così l'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, che quest'oggi, nella sede di Udine della Regione, ha ricevuto una targa di ringraziamento per l'impegno nella divulgazione delle regole di sicurezza stradale, da parte Cesare Di Fant, socio fondatore di Calcio FVG e amministratore unico di Media 24. "Ritengo importante continuare a sostenere questo tipo di attività di promozione della sicurezza in particolare per i giovani, visto il numero di incidenti stradali anche con feriti gravi o persone che perdono la vita, che è sempre troppo alto e lo sarebbe anche se si verificasse un solo episodio - ha sottolineato l'assessore -. Negli ultimi anni, purtroppo, c'è stata quasi un'inversione di tendenza: i sinistri hanno ricominciato a salire di numero: anche da qui l'intervento a carattere nazionale sulla modifica del Codice della Strada (Cds) al quale si sta lavorando". "Se da un lato la parte repressiva del Codice della strada serve per tenere a bada gli automobilisti indisciplinati, dall'altra è necessaria un'attività di educazione stradale per far i rischi che si corrono tutti i giorni percorrendo le nostre strade in modo distratto, considerando l'attività di guida come routine quotidiana. Quelli sono i momenti più pericolosi, perché ci si abbandona a possibili distrazioni. Sappiamo, difatti, che la principale causa di incidenti stradali è proprio quella della distrazione: guardare il telefono, pensare ad altro, rispondere a una telefonata". "Le campagne di sensibilizzazione che abbiamo messo in atto in questi quattro anni attraverso le quattro Aci provinciali del Friuli Venezia Giulia servono proprio a far capire quali sono i pericoli - ha ricordato Roberti -. Ritengo sia stata una mossa quanto mai azzeccata quella di delegare le Aci provinciali, lasciando loro piena autonomia: ognuna di esse è riuscita, infatti, a elaborare dei progetti specifici, analizzando i target peculiari del territorio, raggiungendoli con messaggi mirati e ad hoc, tutti sul tema della sicurezza stradale. A Udine, ad esempio, si sono rivelate centrate le scelte di coinvolgere la parte sportiva, con l'Udinese Calcio e le Frecce Tricolori, che hanno lanciato dei messaggi decisamente importanti su questo tema". ARC/PT/al